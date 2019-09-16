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عدن - ياسمين التهامي - المهرة: ختام دورة تدريبية لمعلمي و معلمات مدارس الأوائل الأهلية في المهارات الأساسية للمعلم

جهينة يمن: خاص.

اختتم صباح اليوم الخميس في مدارس الأوائل الأهلية الدورة التدريبية التي نفذت في الفترة الخامس إلى السابع من سبتمبر 2019 استفاد من الدورة التدريبية( 10) معلن ومعلمة عن طرق التدريس و إدارة الصف و جودة الأداء التعليمي، وأنماط الطلاب واستخدام الوسائل التعليمية و غيرها من المهارات

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و أشار أ.عبدالناصر الهلالي المشرف العام لمدارس الأوائل الأساسية إلى أهمية مثل هذه الدورات في رفع قدرات المعلمين لمواكبة متطلبات العصر معربا تقديره للمعلمين و المدرب الأستاذ عبدالله مطهر لجهودهم في تركيز و تطوير العملية التعليمية والتربوية و تجويدها من خلال ما تقدمه تقدمه مدارس الأوائل من خلال التدريب المكثف و المستمر للمعلمين.

و أكدت أ. فائزة النقيب مديرة المدرسة أن البرنامج التدريبي يتمحور حول عددا من الموضوعات المتمركزة حول الطالب و المعلم و دوره في التدريس و معرفة أهم التحديات التي تواجه المعلمين في التعلم وسبل التغلب عليها.