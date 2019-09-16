شكرا لقرائتكم خبر عن المهرة : مدرسة الأوائل الأهلية تختم مع المدرب أمير شحرة الدورة التدريبية بعنوان مهارات التعلم النشط وأنواع الذكاء المتعددة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - المهرة : مدرسة الأوائل الأهلية تختم مع المدرب أمير شحرة الدورة التدريبية بعنوان مهارات التعلم النشط وأنواع الذكاء المتعددة
جهينة يمن: خاص.
اختتم مساء أمس الخميس في مقر مدراس الأوائل الأهلية الدورة التدريبية الثانية من البرنامج التدريبي المكثف المعد من قبل إدارة المدرسة لمعلميها بقيادة المدرب الدولى أمير يحي شحرة بعنوان مهارات حديثة في التعلم النشط نفذت على مدار خمس أيام.
استفاد من الدورة التدريبية (١٥)معلم ومعلمة بمدارس الأوائل الأساسية حيث احتوت موضوعات متعددة منها الرخصة المهنية للمعلم المحترف ومقياس الذكاء المتعددة كاللغوي والبصري والاجتماعي والموسيقي و الذاتي والبيئي و انعكاساته على التدريس باستخدام طرق تدريس مفضلة مع وجود أنشطة تطبيقية للمشاركين.
خرجت الدورة التدريبية بتشكيل مجلس الإبداع للطلاب والطالبات في مدارس الأوائل الأهلية من قبل المعلمين والمعلمات تحت اشراف و متابعة إدارة المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر المهرة : مدرسة الأوائل الأهلية تختم مع المدرب أمير شحرة الدورة التدريبية بعنوان مهارات التعلم النشط وأنواع الذكاء المتعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.