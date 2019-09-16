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عدن - ياسمين التهامي - المهرة : مدرسة الأوائل الأهلية تختم مع المدرب أمير شحرة الدورة التدريبية بعنوان مهارات التعلم النشط وأنواع الذكاء المتعددة

جهينة يمن: خاص.

اختتم مساء أمس الخميس في مقر مدراس الأوائل الأهلية الدورة التدريبية الثانية من البرنامج التدريبي المكثف المعد من قبل إدارة المدرسة لمعلميها بقيادة المدرب الدولى أمير يحي شحرة بعنوان مهارات حديثة في التعلم النشط نفذت على مدار خمس أيام.

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استفاد من الدورة التدريبية (١٥)معلم ومعلمة بمدارس الأوائل الأساسية حيث احتوت موضوعات متعددة منها الرخصة المهنية للمعلم المحترف ومقياس الذكاء المتعددة كاللغوي والبصري والاجتماعي والموسيقي و الذاتي والبيئي و انعكاساته على التدريس باستخدام طرق تدريس مفضلة مع وجود أنشطة تطبيقية للمشاركين.

خرجت الدورة التدريبية بتشكيل مجلس الإبداع للطلاب والطالبات في مدارس الأوائل الأهلية من قبل المعلمين والمعلمات تحت اشراف و متابعة إدارة المدرسة.