أنقذوا حياة وحيد

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عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن: تعز
المواطن وحيد محمد علي (المشفق) من ابناء قرية الحار مدرية المعافر بتعز شاب في مقتبل العمر ينتمي لأسرة معدمة وظروفه المعيشه صعبة للغاية.. (وحيد) هو الأمل الوحيد لأبويه العاجزين عن انقاذه منذ عام وهو بين الحياة والموت يصارع الالم فيزيد من حسرة والديه العاجزين عن انقاذ حياته لضيق ذات اليد .
هذا الانسان يعاني من ضمور في نخاع العظم سبب له انخفاض في الصفائح الدموية وانخفاض نسبة الدم مع نزيف بشكل مستمر من الانف والبول والبراز .
الاطباء اكدوا أن هذا الشاب يحتاج الی زراعة النخاع في مركز متخصص ويحمل تقارير من مركز الاورام بصنعاء وهو بحاجة الى رحلة علاجية في الخارج ولا يملك مالا.. فمن ينقذ حياة وحيد ؟
للتواصل مع تلفون رقم
711268754
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