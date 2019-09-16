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أنقذوا حياة وحيد

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عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن:  تعز

 

المواطن وحيد محمد علي (المشفق) من ابناء قرية الحار مدرية المعافر بتعز شاب في مقتبل العمر ينتمي لأسرة معدمة وظروفه المعيشه صعبة للغاية.. (وحيد) هو الأمل الوحيد لأبويه العاجزين عن انقاذه منذ عام وهو بين الحياة والموت يصارع الالم فيزيد من حسرة والديه العاجزين عن انقاذ حياته لضيق ذات اليد .

 

هذا الانسان يعاني من ضمور في نخاع العظم سبب له انخفاض في الصفائح الدموية وانخفاض نسبة الدم مع نزيف بشكل مستمر من الانف والبول والبراز . 

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الاطباء اكدوا أن هذا الشاب يحتاج الی زراعة النخاع في مركز متخصص ويحمل تقارير من مركز الاورام بصنعاء وهو بحاجة الى رحلة علاجية في الخارج ولا يملك مالا.. فمن ينقذ حياة وحيد ؟ 

 

للتواصل مع تلفون رقم

711268754

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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