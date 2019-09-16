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عدن - ياسمين التهامي - أمينا عام محافظتي المهرة و سقطرى يناقشان سبل التعاون المشترك

2019/09/16 الساعة 01:48 صباحاً (المركز الإعلامي المهرة وسقطرى)

جهينة يمن : عبد الكريم بن قبلان

ألتقى الأمين العام لمحافظة المهرة سالم بن نيمر في مكتبه بديوان المحافظة اليوم , بالأستاذ/ عبد الحليم محمد عبد الله جمعان ـ الأمين العام للعاصمة حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى.

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حيث رحب بن نيمر بزيارة جمعان التي هي بادرة طيبة والتي من خلالها أكد على أنها ستفتح الآفاق في جميع المجالات بين المحافظتين اللتان تجمعهما روابط و وشائج إجتماعية منذ القدم , كون المهرة و سقطرى يجمعهما تأريخ وعادات ورؤى مشتركة.

من جهته رحب جمعان بحسن الأستقبال الذي ليس غريب على أبناء محافظة المهرة , و إستمع بن نيمر إلى أمين عام سقطرى الذي قدم شرح حول أهمية زيارته التي تترجم الدوافع الأخوية والعلاقات التأريخية التتي ترتبط بها محافظتي المهرة وسقطرى , و ناقش جمعان قضية العالقين من أبناء سقطرى في محافظة المهرة بالإضافة إلى الذين انقطعت بهم سبل الحياة في المحافظات الأخرى , و تناولا بعض القضايا ذات الأهتمام المشترك بهدف التنسيق والعمل على إيجاد حلول لمشاكل ومعوقات قد يعاني منها أبناء سقطرى في المهرة سعيا" في تخفيف بعض من تلك المعاناة, وتم الأتفاق على رفع هذه القضايا للأخ المحافظ الشيخ راجح باكريت والعمل على ضرورة المشارة و التنسيق الدائمين بينها لما من شأنه أن تصب تلك الجهود في مصلحة أبناء محافظتي المهرة و سقطرى في مختلف المجالات والعمل على توفير قنوات للتواصل وتبادل الزيارات و الخبرات بين محافظتين.

حضر في هذا اللقاء مدير عام مكتب سقطرى الإتصال و التنسيق بين محافظتي سقطرى و المهرة الأخ/ أيمن سالم حواش.