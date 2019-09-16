شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. تصريح مفاجئ ل العميد"طارق صالح" بشأن قصف ارامكو السعودية..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علق قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي العميد طارق صالح، قبل قليل على الهجوم الارهابي الذي استهدف منشأتي نفط تابعة لارامكو السعودية. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وقال في تغريدة له عبر سحابة الرسمي بموقع تويتر تابعنا أبابيل نت: "الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يأتي بعد العقوبات الأمريكية على إيران وإيران تستخدم أدواتها واذنابها وتدفع بهم للواجهه. واضاف، لا بد من قطع يد ايران في اليمن وعلى كل القوى الوطنية ترك المعارك الجانبيه وتوحيد الجهود لتخليص الوطن والشعب من مليشيات الكهنوت الامامية.

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