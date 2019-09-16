شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن محمد بن سلمان يصدم ترامب ويعلن استغناء المملكة عن أمريكا .. والسعوديون يشعلون ” تويتر”..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء السبت، استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبي للهجمات التي تعرضت لها ارامكو امس، على الاقتصاد الأميركي وكذلك الاقتصاد العالمي.

في حين أكد الأمير محمد بن سلمان أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه. وهو ما اعتبره سعوديون قدرة بلادهم على الاستغناء عن الدور الأمريكي في الدفاع عن المملكة.

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

وقد لاقت تصريحات بن سلمان، احتفاء السعوديين وتناقلوها على نطاق واسع في موقع التدوين المصغر، تويتر.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ألقى باللوم على إيران في الهجمات التي أعلنت ميليشيا الحوثي الإيرانية المدعومة من طهران مسؤوليتها عنها، قائلاً "تشن إيران الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية"، وهو الاتهام الذي نفته إيران، الأحد، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية.