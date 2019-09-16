شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن حكم قضائي بتغيير ”عبدربه منصور” (وثيقة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدرت محكمة يمنية بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، حكما قضائيا بتغيير عبدربه منصور.

جديد الحدث أونلاين:

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و وفقا لعريضة الحكم القضائي، تلقاها "المشهد اليمني" فإن محكمة غرب تعز الواقعة بمديرية المظفر، في نطاق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، أصدرت حكما بتغيير اسم عبدربه منصور الى عبدالرحمن منصور بسبب سخرية المجتمع منه.



وبينت العريضة أن مقدم الطلب في الحكم اسمه منصور بجاش الحمادي الذي أسمى ابنه البالغ من العمر عشر سنوات، "عبد ربه" بعد سخرية أطفال حارته ومدرسته، ما دفعه الى العزلة والبقاء في المنزل؛ الامر الذي دفع والده الطلب من المحكمة بتغيير اسمه الى عبدالرحمن منصور فقبلت المحكمة الطلب وحكمت بتغيير الاسم.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا أن هذه الواقعة تعد رسالة شعبية قوية لاقت رواج إعلامي.