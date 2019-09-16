شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فتحي بن لزرق يكشف عن طرف ثالث سيظهر في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الإعلامي الجنوبي فتحي بن لزرق عن طرف ثالث بدأ بالتشكل وسيظهر للعلن قريباً وسيعدم شعبياً وبقوه، حسب قوله.
جديد الحدث أونلاين:
وقال بن لزرق في تغريده له على تويتر: "الطرف الثالث في اليمن بدأ بالتشكُل وسيظهر للعلن قريبا وسيُدعم شعبيا وبقوة.. ".
وأضاف بقوله: "ولن تستطيع اي قوة ان تقف في طريقه او افشاله وعلى كل الشرفاء الإلتحاق به دفاعا عن هذه البلاد وسيادتها".
وتابع بالقول: "لم يعد ثمة خيار لدى اليمنيين الا التوحد ونبذ الخلافات فبلادهم تضيع،ضعوا يدكم بيد الشرفاء وهم كثر".
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