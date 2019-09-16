شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قرارات جمهورية تطيح بربع وزراء حكومة الشرعية (الأسماء + التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف مصدر مطلع داخل المؤسسة الرئاسية عن قرارات وشيكة سيصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي وتتضمن إزاحة أبرز وزراء الحكومة اليمنية .



واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح خاص لعدن تايم ان القرارات الرئاسية اصبحت وشيكة جدا وتتضمن اقالة وزيري الدفاع والداخلية بالاضافة الى وزير النقل وعدد من الوزراء الاخرين لم يفصح عنهم .

واضاف المصدر ان هناك تفاهمات ايضا تمت مؤخرا لتعيين وزيرا للخارجية ووزيرا للمياه ووزير للاشغال العامة والطرق ، كما سيتم تعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات المحررة .

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وبشأن رئيس الحكومة معين عبدالملك اوضح المصدر انه لم يتم حتى الان الاتفاق حول ازاحته او ابقاءه ، لكنه اشار بأن هناك تقليص للحكومة الحالية يتم التفاهم بشأنه دون الادلاء بمزيد من التفاصيل .

وحول موعد صدور هذه القرارات اكتفى المصدر بالقول انها اصبحت وشيكة جدا وجاري الترتيبات النهائية بشأنها ؛ لكنه قال بأن تلك القرارات تأتي لتهدئة الاحتقان الحادث في الجنوب وازاحة المتسبيين في تأجيج التوتر الناجم .

وتصاعدت ازمة حادة مؤخرا بين الحكومة التي عجزت منذ 3 سنوات عن تحسين اوضاع المحافظات المحررة والخدمات الاساسية فيها ، وبين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تمكن من فرض سيطرته على عدن ولحج وأبين قبل اسابيع .