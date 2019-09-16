Advertisements تسليم مهام مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت للإدارة الجديدة الإثنين 16 سبتمبر 2019 كتب متابعات _ الخليج 365 تسلمت الإدارة الجديدة لمؤسسة كهرباء ساحل حضرموت اليوم الأحد، مهام عملها بعد انتهاء إجراءات الاستلام والتسليم، وذلك بإشراف من قبل اللجنة المكلفة من محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وجرى تنفيذ توجيهات محافظ حضرموت بإنهاء عملية الاستلام والتسليم بين مدير عام منطقة كهرباء ساحل حضرموت السابق مازن عبدالحكيم بن مخاشن، والمدير الجديد عبدالله فرج حمران. Advertisements وتضمنت عملية الاستلام والتسليم منصب مدير عام محطات التوليد لساحل حضرموت، حيث سلم المدير السابق محمد علي باحاج مهامه للمدير الجديد عبدالحكيم أحمد بوسبعه. يأتي هذا فيما تمت عملية التسليم بحضور وإشراف اللجنة المكلفة من المحافظ والتي ضمت مدير عام ديوان المحافظة مصطفى شيبان بن سحاق، ومدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية سالم أبوبكر كنيد، وخالد جابر عن مكتب وزارة المالية. Advertisements

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