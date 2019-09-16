Advertisements أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الأحد 15 سبتمبر 2019 كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

محللون: دعم حزب الله لمليشيا الحوثي يتجاوز الجانب الإعلامي الأحد 15 سبتمبر 2019 مليشيا الحوثي تفرض ضرائب على موظفي المنظمات المحلية والدولية الأحد 15 سبتمبر 2019 خارجية فرنسا تدين هجمات مليشيا الحوثي على منشآت نفطية في السعودية الأحد 15 سبتمبر 2019 عاجل.. عيدروس الزبيدي يُكلف هاني بن بريك بأمر هام الأحد 15 سبتمبر 2019 محللون سياسيون : هجوم بقيق مصدره العراق والحوثيون تبنوا بالتنسيق مع الحشد الشعبي الأحد 15 سبتمبر 2019 جنوبيون يطالبون منح أبناء عدن إدارة مدينتهم في ندوة نظمها الاتحاد الاروروبي الأحد 15 سبتمبر 2019 مستشار وزارة الإعلام لــ "الخليج 365": المليشيات الحوثية منظمة إرهابية لا أهداف لها سوى التخريب الأحد 15 سبتمبر 2019 عاجل.. قيادي بالانتقالي يفضح إخوان اليمن الأحد 15 سبتمبر 2019ذمار.. Advertisements عصابات حوثية تختطف النساء لابتزاز أقاربهن الأحد 15 سبتمبر 2019 إعلامي يكشف مُخطط محور الشر لاستهداف السعودية الأحد 15 سبتمبر 2019 التحالف يقصف معسكرات لمليشيا الحوثي في مركز محافظة صعدة الأحد 15 سبتمبر 2019 صور لممثلات يمنيات في شوارع صنعاء يثرن مواقع التواصل الأحد 15 سبتمبر 2019 بعد الهجوم الحوثي.. أمريكا تتهيأ للسحب من مخزون النفط الاستراتيجي الأحد 15 سبتمبر 2019 اليونيسيف توزع مساعدات خاصة بالنظافة الشخصية شمال الضالع الأحد 15 سبتمبر 2019 الفرق الهندسية تبطل مفعول لغم بحري حوثي في الساحل الغربي الأحد 15 سبتمبر 2019 الحديدة: توزيع 3500 حقيبة نظافة صحية في مديرية حيس الأحد 15 سبتمبر 2019 قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع الشرعية وبقصف جوي في حجة الأحد 15 سبتمبر 2019 المقاومة الجنوبية تفشل محاولات تقدم لمليشيا الحوثي شمالي الضالع الأحد 15 سبتمبر 2019 ندوة نقاشية حول السلام والتعايش في الخطاب الإعلامي والقبلي بمأرب الأحد 15 سبتمبر 2019 سيناريو مفزع بعد الهجوم الارهابي على مصفاتي أرامكو بالسعودية الأحد 15 سبتمبر 2019 # اليمن # العراق # صعدة # الزبيدي # الضالع # الحديدة # السعودية # ذمار # عدن # الحوثي # أرامكو # الشرعية # بن بريك # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # التحالف # عيدروس الزبيدي # هاني بن بريك # حجة # . # صنعاء # فرنسا # الحشد الشعبي # حزب الله # أمريكا # الاتحاد # المقاومة الجنوبية # مديرية حيس # النفط # محافظة صعدة # السلام

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