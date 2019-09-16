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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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اليمن العربي: خاص 0 تبليغ

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أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الأحد 15 سبتمبر 2019

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أبرز عناوين

كتب

خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

محللون: دعم حزب الله لمليشيا الحوثي يتجاوز الجانب الإعلامي الأحد 15 سبتمبر 2019

مليشيا الحوثي تفرض ضرائب على موظفي المنظمات المحلية والدولية الأحد 15 سبتمبر 2019

خارجية فرنسا تدين هجمات مليشيا الحوثي على منشآت نفطية في الأحد 15 سبتمبر 2019  

عاجل.. عيدروس الزبيدي يُكلف هاني بن بريك بأمر هام الأحد 15 سبتمبر 2019

محللون سياسيون : هجوم بقيق مصدره العراق والحوثيون تبنوا بالتنسيق مع الحشد الشعبي الأحد 15 سبتمبر 2019  

جنوبيون يطالبون منح أبناء عدن إدارة مدينتهم في ندوة نظمها الاتحاد الاروروبي الأحد 15 سبتمبر 2019

 

مستشار وزارة الإعلام لــ "الخليج 365": المليشيات الحوثية منظمة إرهابية لا أهداف لها سوى التخريب الأحد 15 سبتمبر 2019  

عاجل.. قيادي بالانتقالي يفضح إخوان اليمن الأحد 15 سبتمبر 2019ذمار..

 

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عصابات حوثية تختطف النساء لابتزاز أقاربهن الأحد 15 سبتمبر 2019

 

إعلامي يكشف مُخطط محور الشر لاستهداف السعودية الأحد 15 سبتمبر 2019

التحالف يقصف معسكرات لمليشيا الحوثي في مركز محافظة صعدة الأحد 15 سبتمبر 2019

صور لممثلات يمنيات في شوارع صنعاء يثرن مواقع التواصل الأحد 15 سبتمبر 2019

بعد الهجوم الحوثي.. أمريكا تتهيأ للسحب من مخزون النفط الاستراتيجي الأحد 15 سبتمبر 2019

اليونيسيف توزع مساعدات خاصة بالنظافة الشخصية شمال الضالع الأحد 15 سبتمبر 2019

الفرق الهندسية تبطل مفعول لغم بحري حوثي في الساحل الغربي الأحد 15 سبتمبر 2019

الحديدة: توزيع 3500 حقيبة نظافة صحية في مديرية حيس الأحد 15 سبتمبر 2019

قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع الشرعية وبقصف جوي في حجة  الأحد 15 سبتمبر 2019

المقاومة الجنوبية تفشل محاولات تقدم لمليشيا الحوثي شمالي الضالع الأحد 15 سبتمبر 2019

ندوة نقاشية حول السلام والتعايش في الخطاب الإعلامي والقبلي بمأرب الأحد 15 سبتمبر 2019

 

سيناريو مفزع بعد الهجوم الارهابي على مصفاتي أرامكو بالسعودية الأحد 15 سبتمبر 2019

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