شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ... اجتماع عاجل للعربية والحدث يخرج بهذه القرارات بعد هجوم إماراتي عنيف (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت إدارة قناتي العربية والحدث عن اجتماع عالي المستوى، عقد في مقرها الأحد، وذلك بعد يومين، من هجوم إماراتي على القناتين وإدارتهن على خلفية نشر خبرا لمقتل ستة جنود إماراتيين دون أن تستخدم لفظ "استشهدوا".

وبحسب متابعة "المشهد الخليجي"، قالت قناة العربية في موقعها الرسمي، بأن "مجلس تحرير قناة العربية اجتماعاً في مقرها في دبي، شارك فيه عبدالرحمن الراشد رئيس المجلس، والأعضاء الأساتذة علي الحديثي، وسلمان الدوسري، ومازن السديري، وفيصل عباس، كما شارك فيه الدكتور نبيل الخطيب مدير عام القناة وممدوح المهيني نائب المدير العام، ومحمد اليحيا رئيس تحرير العربية إنجليزي".

وأكدت بأن "المجلس استعرض آخر نتائج إنجازات قناة "العربية" وشقيقتها "الحدث"، وحساباتها على المنصات المختلفة، ومضاعفة عدد وأوقات النشرات الإخبارية وتغطية مناطق الأزمات، والبحث في ترتيب عقد ندوات تعالج القضايا الإقليمية، والارتقاء بالخدمات التحريرية لهذه المؤسسة العربية الإعلامية النافذة".

كما قالت بأن المجلس "أكد الاستمرار في خط العمل التحريري المهني وانتهاج المصداقية".

والسبت، أثار مغردون إماراتيون، الجمعة، حفيظة شريحة واسعة من السعوديين على خلفية تغريدات مسيئة لكتاب ومغردون على صلة بصناع القرار في الإمارات، الأمر الذي دفع كتاب سعوديون للرد على هذا الهجوم الغير مبرر، وفقا لقولهم.

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ووفقا لمتابعة "المشهد الخليجي"، شن المغردون الإماراتيون القريبون من صناع القرار، هجمة شرسة على الصحافي السعودي عبدالرحمن الراشد رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السابق والمدير السابق لقناتي العربية والحدث، ليصل الأمر إلى التعدي على الأعراض بحسب كتاب سعوديون.

وفسر الكاتب السعودي سلطان الطيار، استخدام المغرد المزروعي لفظ (مكتبي) في تغريدة هاجم فيها الراشد، بأنه ربما يقصد زوجته.

وقال: "مكتبي يقصد ربما زوجة عبدالرحمن الراشد وصل التطاول بهؤلاء أن يتعدوا على الأعراض ويقولوا إن جنودهم يدافعون عن شرف المواطن السعودي عبدالرحمن الراشد وزوجته".

وعد مراقبون نشوب هذه المعركة الشرسة، بأنه لا يحمل سوى تفسيرا واحدا وهو أن الإمارات بدأت باستخدام أساليب ضغط متنوعة للقفز على حليفتها السعودية والتي تقف حجر عثرة لتنفيذ مخططاتها في اليمن.

واضطرت قناة العربية إلى حذف الخبر الذي أدى إلى هذه المعركة، بعد ساعات من نشره، فيما استمر المغردون الإماراتيون بالهجوم على الصحافي السعودي عبدالرحمن الراشد، الأمر الذي دفع شريحة واسعة من السعوديين للتضامن معه تحت هاشتاق #كلنا_عبدالرحمن_الراشد.