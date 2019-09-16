شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط كبير للدولار يحسن من سعر الريال اليمني في أسواق الصرافة اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على أسعار تداول العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق السوداء في صنعاء و عدن مساء اليوم الأحد 15 سبتمبر2019 م الأسعار في صنعاء

الدولار :

شراء : 600 ريال .

بيع : 606 ريال .

السعودي : شراء :156 ريال.

بيع :157 ريال. Advertisements

الاسعار في عدن

الدولار :

شراء : 608 ريال .

بيع : 615 ريال .

السعودي : شراء :159.5 ريال.

بيع :160.5 ريال. تنبية : الاسعار غير ثابتة و تختلف من محل صرافة إلى آخر .

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