علي ناصر يباغت الجميع بهذا الاعلان الصادم ويوجه للرئيس هادي والشرعية ضربة قاضية تجعل كل قيادات الانتقالي يرقصون فرحا ويصبح الانفصال امر واقع ( صورة )

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عدن - ياسمين التهامي - اتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين إجراءات إلزامية لرفع العلم الجنوب "الجنوب العربي" في المدارس. حيث وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سرار بمحافظة أبين علي ناصر الحامدي برفع أعلام الجنوب على المدارس وترديد النشيد الوطني الجنوبي بالطابور الصباحي في جميع مدارس المديرية. Advertisements ووفقاً لمصادر تربوية في المديرية فإن توجيهات الحامدي تأتي تنفيذاً للتوجيهات العليا التي تلقاها من رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي. ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي لإنشاء ما يسمى دولة الجنوب العربي والانفصال عن شمال اليمن والعودة لما قبل مايو 1990 الذي شهد توحيد اليمن.

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