شكرا لقرائتكم خبر عن ليست اليمن ولا العراق : فيصل القاسم يحسم الجدل ويكشف الدولة التي استهدفت معامل أرامكو السعودية... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الإعلامي في قناة الجزيرة، فيصل القاسم، الجدل بتغريدة اتهم فيها الإمارات بشكل غير مباشر بالوقوف خلف الهجمات على أرامكو السعودية أمس السبت.

ففي تغريدة على تويتر، رصدها محرر "بويمن" تساءل القاسم قائلا: "لماذا كل زادت حدة الخلاف بين الامارات والسعودية في اليمن ازدادت الهجمات الحوثية على المملكة وأصبحت أكثر خطورة؟".

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وجاءت تغريدة القاسم بالتزامن مع ما يشاع عن خلاف سعودي إماراتي في ملفات عدة باليمن، خصوصا ما يعتبره البعض، تباين شاسع في الرؤى فيما يخص جنوب اليمن.

وكان ناطق الحوثيين العسكري، سريع، قال إن جماعته تبنت عملية الهجوم على معامل أرامكو في المملكة.