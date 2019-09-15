شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بشرى سارة.. فقط لأبناء هذه المحافظة اليمنية ...أمريكا تفتح لهم ابوابها وتمنحهم تأشيرة مجانية لدخول الأراضي الأمريكية والعمل فيها ويشمل ذلك العزاب والعوائل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - باتت ”صدف جعفر” أول امرأة مسلمة تشغل منصب عمدة في أمريكا، وهي الآن عمدة ” ولاية نيوجيرسي ” .

ولدت صدف جعفر في مدينة شيكاغو، وهي من أب يمني من محافظة إب وأم باكستانية، أنهت دراستها الجامعية في جامعة جورج تاون, وحصلت على درجة الدكتوراه في لغات وحضارات الشرق الأدنى من جامعة هارفارد، بحسب ما ذكر موقع "صوت العرب" الأمريكي.

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انتقلت جعفر إلى نيو جيرسي مع زوجها “Daniel Sheffield” في عام 2012. وهي حاليًا باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة برينستون ، حيث تبحث في وسائل الإعلام الاجتماعية في جنوب آسيا، وتنقح مخطوطة كتابية عن دورات تعليمية متعل، بالإسلام في جنوب آسيا والأدب الأمريكي الجنوبي الآسيوي.

وهي من اب يمني و أم باكستانية

وتناقل مغردون يمنيون وعرب خبر فوز الفتاة اليمنية بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي، والشهيرة بانتماء قائد أمريكا الأول "جورج واشنطن" وهي قريبة من العاصمة ومدينة نيويورك شرق الولايات المتحدة.

فيما قال الناشط اليمني ان عمدة نيوجرسي ستفتح اباب امريكا لابناء محافظتها خاصة وان الينيين بشكل عام يستحقون الهجرة في ظل الاوظاع المزرية التي يعيشونها.

واضاف أمريكا ارض الحريات ولو طرحت هذه الفكرة على اعضاء الكونجرس فستجد القبول والترحيب.