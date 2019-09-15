شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. االميسري والجبواني وجباري يصدرون البيان رقم "1" من القاهرة.. نص البيان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر وزيرا الداخلية والنقل ونائب رئيس البرلمان في اليمن، بيانا مشتركا، اليوم الأحد، يدعو لإنهاء مشاركة الإمارات في التحالف العربي.

وهاجم البيان الإمارات وقال انها تدعم مشاريع تمزيق اليمن ونسيجه الاجتماعي وانقلاب المليشيات في عدن.

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

ودعا بيان المسؤولين اليمنيين إلى وضع حد للتدخلات الخارجية التي تمس أمن اليمن ووحدته وسلامته.

كما اكد البيان على مقاضاة الإمارات في المحاكم الدولية على انتهاكاتها في جنوبي اليمن.