شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن رويترز: السعودية نجحت في تقريب وجهات نظر الأطراف والإعلان خلال أيام عن اتفاق يضمن الشراكة عبر حكومة جديدة وإعادة هيكلة الوحدات العسكرية كلها وعودة كل مؤسسات الدولة إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - # رصد موقع "يمن دايركت" تغريدة لمراسل وكالة رويترز في اليمن الصحفي محمد الغباري، أكد فيها أنه وفق مسؤول كبير مشارك في محادثات جدة فإن السعودية نجحت في تقريب وجهات نظر الأطراف، وأن الإعلان خلال أيام عن اتفاق يضمن الشراكة عبر حكومة جديدة وإعادة هيكلة الوحدات العسكرية كلها وعودة كل مؤسسات الدولة إلى عدن. جديد الحدث أونلاين: Advertisements من جهة ثانية وعقب الحملة التي تم شنها على رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بخصوص موقفه من الإمارات في هذا الظرف الحساس الذي يمر به الوطن، والذي يستدعي تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، رصد موقع "يمن دايركت" تغريدة جديدة للأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أبو بكر القربي قال فيها: الشيخ سلطان البركاني يتعرض لهجمة ظالمة لأنه يرفض فرض مواقف عليه نتيجة حرصه على أن يبقى اعضاء مجلس النواب شوكة الميزان في هذه الظروف لحماية مصالح الوطن العليا بعيداً عن الطموحات أو المصالح الحزبية و الشخصية المفترض أن يكون أعضاء المجلس نموذج في تبني الحلول التي تنقذ اليمن.

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