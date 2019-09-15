شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تقرير إسرائيلي يكشف مصدر الهجوم الذي استهدف ”ارامكو“ السعودية.. هل الطائرات المسيرة انطلقت من اليمن أم العراق؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال تقرير اسرائيلي، اليوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول، أن طائرات بدون طيار إيرانية انطلقت من العراق لمهاجمة مصافي النفط السعودية، صباح أمس السبت.

وأكد تقرير لصحيفة "ديبكا"، مساء اليوم، الأحد، أن عشرات الطائرات دون طيار المتفجرة، صناعة إيرانية، هي التي نفذت هجوما على مصفاة بقيق السعودية، أمس السبت.

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وأوضحت الصحيفة العبرية أن عشرات الطائرات دون طيار من نوع "درونز" قد أقلعت من قواعد الميليشيات العراقية الموالية لإيران في جنوب العراق، وبأن المسافة بين هذه القواعد والمنشآت النفطية السعودية ما يزيد قليلا عن 800 كم فقط.

وأفاد التقرير بأن هذا الهجوم يعتبر أكثر الهجمات الإيرانية توسعا على أهداف نفطية في الخليج، منذ أن بدأت الهجمات في المنطقة قبل 5 أشهر، وتحديدا في الأسبوع الثاني من مايو/آيار الماضي، حينما تم توسيع الجبهة الإيرانية ضد العقوبات الأمريكية في العراق.

وحذر بلاده والولايات المتحدة الأمريكية من إنشاء الحرس الثوري الإيراني لبنية تحتية لوجستية جوية في العراق، قادرة على استهداف "بنك أهداف" في الشرق الأوسط، عبر إطلاق عشرات الطائرات دون طيار "درونز" المتفجرة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه لا دليل على انطلاق الهجوم على منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية من أراضي اليمن، وحمل إيران المسؤولية عنه.

وكتب ”بومبيو“ في تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم السبت أن "إيران شنت قرابة 100 هجوم على السعودية في وقت يتظاهر فيه (الرئيس الإيراني حسن) روحاني و(وزير خارجيته محمد جواد) ظريف بالانخراط في الدبلوماسية".

كما اتهم السلطات الإيرانية بأنها شنت "هجوما غير مسبوق ضد إمدادات الطاقة العالمية على خلفية الدعوات الموجهة إليها إلى وقف التصعيد"، مضيفا: "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".

وفي تغريدة أخرى حث وزير الخارجية الأمريكي المجتمع الدولي على الإدانة بصورة "علنية وقاطعة لهجمات إيران".

وأكد أن الولايات المتحدة وشركاءها وحلفاءها ستعمل من أجل "ضمان بقاء أسواق الطاقة مزودة بشكل كاف وإخضاع إيران للمساءلة عن تصرفها العدائي".

وكانت مليشيا قد تبنت، أمس السبت، هجوما بطائرات مسيرة استهدف، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس السبت، إنه يحقق لمعرفة المتورطين في الهجوم بطائرات ميسرة على معامل شركة أرامكو السعودية للنفط.