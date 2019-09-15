شكرا لبحثكم عن خبر مليشيات الحوثي تصدر حكم بإيقاف محرك البحث الإخباري صحافتك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر محرك صحافتك الاخباري بيان صحفي حول ، إقدام نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الاثنين الماضي حكما جائرا وغير مسبوق في تأريخ الصحافة اليمنية، بحق محرك البحث الإخباري العالمي "صحافتك" وبحق مالكه ومديره الزميل الصحفي أحمد الأسدي الذي اقتادته المحكمة للسجن بموجب حكمها الجائر الذي تضمن إدانة للزميل الأسدي وسجنه لمدة عام مع النفاذ وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف ريال وأغلاق محرك صحافتك الإخباري العالمي ، وذلك في قضية نقل المحرك لخبر منشور في عدد من المواقع الأخبارية .

وقال البيان أن "المحكمة ذبحت بحكمها الجائر حرية الصحافة والرأي والتعبير وقضت على ما تبقى من هامش ديمقراطي وهوما لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية اليمنية بل ولم يصدر مثل هكذا حكم إبان الحكم الشمولي في حقبة شطري اليمن قبل 1990م ..".

وأضاف " إن مثل هكذا حكم جائر وغير مسبوق بات أرهابا لحرية الصحافة والرأي والتعبير وأنقلابا على دستور وقوانين البلاد وعلى المواثيق والأعراف الدولية وعلى كل المكتسبات التي تحققت للحقوق والحريات ونسفا لما تبقى منها ومن هامش ديمقراطي ".

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ودعا محرك صحافتك الاخباري زملاء الكلمة في بلاط صاحبة الجلالة وكافة نقابات واتحادات الصحافة، والمهتمين والمدافعين عن الحقوق والحريات في اليمن والعالم، للتضامن معه ومع مديره الزميل الأسدي، لمواجهة الجور والظلم اللذان وقع عليهما ، حتى أسقاط هذا الحكم الجائر وإطلاق سراح الزميل الأسدي من السجن".