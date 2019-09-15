شكرا لبحثكم عن خبر الربع يكشف عن الشخصية التي تسعى اطراف خارجية لنقل صلاحية الرئيس لها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الاعلامي اليمني المعروف محمد الربع عن الشخصية التي تقوم قوى خارجية بتجهيزها لنقل صلاحية الرئيس اليها . وقال الربع في تغريدة له :ان حملة التضامن المفتعلة مع البركاني حملة موجهة نتيجة خوف الامارات من إحتراق شخصية البركاني الذي تم اختياره ليكون الشخصية التي ستنقل له صلاحية الرئيس على أنه الشخصية الوطنية الجامعة . Advertisements وأضاف الربع:وإهتزاز صورته يعني فشل المشروع البديل لهذا تجد حديثهم أنه مناضل كبير لامثيل لوطنيته وأمل لجميع اليمنيين.

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