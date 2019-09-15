شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يبشر بموعد خروج "الطرف الثالث " وهذا ما سيحصل له!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي اليمني فتحي بن لزرق- رئيس تحرير صحيفة عدن الغد ان "الطرف الثالث في اليمن بدأ بالتشكُل وسيظهر للعلن قريبا وسيُدعم شعبيا وبقوة.. "

جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر " تابعها - "الخليج 365" - واضاف "ولن تستطيع اي قوة ان تقف في طريقه او افشاله وعلى كل الشرفاء الإلتحاق به دفاعا عن هذه البلاد وسيادتها. "

واختتم بن لزرق تدوينه بالتنويه "لم يعد ثمة خيار لدى اليمنيين الا التوحد ونبذ الخلافات فبلادهم تضيع،ضعوا يدكم بيد الشرفاء وهم كثر."

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