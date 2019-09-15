شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي والزبيدي وعبد الملك الحوثي ومعهم كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر.. وتحرك عاجل بدأ قبل قليل من الرياض الى قطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادرت في هذه الأثناء ظهر اليوم الأحد، بعثة المنتخب اليمني للناشئين لكرة القدم مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. وتغادرة طائرة المنتخب الرياض متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين (تحت 16 عاما) 2020.

ويخوض منتخبنا الوطنيالتصفيات في المجموعة الخامسة، مع منتخبات قطر وبنغلادش وبوتان، حيث تنطلق الأربعاء المقبل. Advertisements وتتكون بعثة المنتخب من الأجهزة الإدارية والفنية التالية:

1- أ. علي مثنى رازح - مدير المنتخب

2- د. عادل عمر - عضو البعثة

3- محمد صالح النفيعي - مدرب المنتخب

4- محمد حسن البعداني- مساعد المدرب

5- فوزي عبدالله بامهيد- مدرب الحراس

6- أحمد عيدروس الثرياء- إداري المنتخب

7- سميح يحيى المعلمي- المنسق الإعلامي

8- حمود علي الحبيشي - أخصائي العلاج الطبيعي - واللّاعبون هم:

1- أحمد البريهي

2- محمد سهيل

3- بسام فريد

4- محمد ناجي

5- هشام بلابل

6- محمد البتول

7- فيصل المعروفي

8- عمر الطيري

9- علاء أبكر

10- حسن الكوماني

11- عبدالرحمن العصري

12- عمر باعمور

13- هلال الصماط

14- عبدالرحمن الشامي

15- محمد راضي

16- محمد بوتشي

17- محمد دمبر

18- أحمد السوادي

19- محمد العقيلي

20- أيمن الرعوي

21- أيمن علوان

22- حمزة محروس

23- أحمد مرشد

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي والزبيدي وعبد الملك الحوثي ومعهم كل ابناء اليمن شمالا وجنوبا ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر.. وتحرك عاجل بدأ قبل قليل من الرياض الى قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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