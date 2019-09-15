الاكثر مشاهدة - في ظهور جديد .. ابنة الرئيس المخلوع تستفز كافة المواطنين وتنشر (صورة مثيرة)

شكرا لقرائتكم خبر عن في ظهور جديد .. ابنة الرئيس المخلوع تستفز كافة المواطنين وتنشر (صورة مثيرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة استفزازية في الانتخابات الرئاسية التونسة التي انطلقت اليوم ، أقدمت نسرين بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي على فعل استفزازي مع بدء اليوم الاقتراع لاختيار ثاني رئيس منتخب بعد الإطاحة بوالدها في اول ثورة للربيع العربي قام بها الشعب التونسي

وكانت نسرين بن علي قد أدلت بصوتها في الانتخابات الرئاسية، حيث وثّقت العملية عبر خاصية " الستوري" على حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

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و نشرت بن علي صورة لها عبر فيسبوك ، التقطتها من داخل الخلوة أثناء التصويت الانتخابي، أظهرت من خلالها كيف قامت بإضافة اسم والدها زين العابدين بن علي أسفل القائمة ووضعت أمامه علامة.

واعتبر بعض المواطنين أن ما فعلته نجلة زين العابدين أمرا استفزازيا، خاصة أنها أعادت نشر تدوينات تمجّد فيها والدها وذلك بعد ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية في تونس.

وأضاف المواطنون أن نسرين ترغب في الترويج إلى أنه لا يمكن لأحد قيادة تونس سوى والدها؟، الذي تترد أنباء في الأونة الأخيرة عن تدهور حالته الصحية .

وكان الناخبون التونسيون، قد بدأوا صباح اليوم الأحد، التوافد على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، من بين 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية التي تجرى في البلاد.