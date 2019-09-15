تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الإثنين

Advertisements الأحد 15 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين، الموافق 13 سبتمبر/أيلول 2019م، وهي كالتالي:

Advertisements وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي: رقم الرحلة :609. خط الرحلة : القاهرة- عدن. الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة) ، الوصول: 07:00 صباحا. رقم الرحلة: 648. خط الرحلة : عدن- عمان. الإقلاع : 07:45 صباحا. رقم الرحلة : 649. خط الرحلة : عمان- عدن. الإقلاع : 12:00 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 608. خط الرحلة : عدن- القاهرة. الإقلاع : 22:30 مساء.، الوصول: 01:00 فجر اليوم التالي الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019م. رقم الرحلة :607. خط الرحلة : القاهرة- سيئون. الإقلاع : 06:00 صباحا. (توقيت القاهرة) ، الوصول: 10:30 صباحا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة : سيئون- القاهرة. الإقلاع : 16:30 مساء . ، الوصول: 19:15 مساء.

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