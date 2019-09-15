اطلاق نار عشوائي يتسبب بمقتل رجل وطفل صغير بمأرب

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الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات _ الخليج 365

لقي مواطن في محافظة مأرب شمالي اليمن، مصرعه بسبب إطلاق أحد المارة النار على باص النقل الجماعي بشكل عشوائي السبت 13 سبتمبر 2019م.



وقال مراسلنا إن مواطنا قتل واصيب حفيده البالغ من العمر سنة ونصف بسبب إطلاق احد المارة النار على باص النقل الجماعي في منطقة علفاء بمديرية رحبة في محافظة مأرب، مضيفا أنه تم القبض على الجاني وتم تسليمه للامن

ومن جانب آخر، وصل إلى محافظة مأرب اثنين من الخبراء السعوديين في مجال المتفجرات للمساهمة في نزع الألغام من المديريات والمناطق التي حررتها قوات الجيش الوطني من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأكد المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) أن وصول خبيري المتفجرات فايز الحربي وعلي الشهراني سيمثل رافداً جديداً للمشروع وسيساعد فرق المشروع لنزاع الألغام في عملية التدريب والإشراف على الفرق الهندسية.

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ويزور مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام أسامة القصيبي محافظة مأرب برفقة خبراء سعوديين في مجال نزع الألغام، وذلك لتفقد ومتابعة سير أعمال الفرق التابعة للمشروع في المحافظة.

وقام القصيبي بزيارة الفريق رقم 1 والفريق 11 في منطقتي ذات الراء والجفينة بمحافظة مأرب، حيث اطلع على سير عمل الفرق الهندسية وكيفية تعاملهم مع جهاز كشف الألغام العميقة المستقدم حديثا من قبل إدارة المشروع.

وأكد مدير عام المشروع أن جهاز كشف الألغام العميقة ساعد الفرق على إنجاز مهامهم الميدانية وتحقيق إنتاجية أكبر وفي وقت أقصر على مستوى الألغام التي يتم العمل على كشفها.

وأشاد القصيبي بعمل الفرق الهندسية ومستوى الإنجاز الذي تم تحقيقه من قبل فرق مسام الهندسية في جميع المناطق المنتشرة فيها.. مشدداً على ضرورة تفجير وإتلاف جميع الألغام والعبوات الناسفة المستخرجة أولا بأول، وعدم تخزينها أو نقلها لما فيه سلامة الفرق ومنع حصول أي أخطاء أثناء نقلها أو تخزينها.