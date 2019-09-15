شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : عضوا مجلس الشورى عصام شريم يؤكد إعلان فتحي بن لزرق .. طرف ثالث يغير مجريات الاحداث في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق ان هناك طرف ثالث بدأ تشكيله في اليمن وسيظهر للعلن قريبا .

وفي تغريدة على حسابه في تويتر رصدها موقع "صوت المغتربين" ، قال بن لزرق ان الطرف الجديد الذي بدأ تشكيله لن تستطيع اي قوة ان تقف في طريقه او افشاله ، داعيا جميع الاحرار وكل الشرفاء الإلتحاق به دفاعا عن هذه البلاد وسيادتها .

نص تغريدة الصحفي فتحي بن لزرق :

الطرف الثالث في اليمن بدأ بالتشكُل وسيظهر للعلن قريبا وسيُدعم شعبيا وبقوة.. ولن تستطيع اي قوة ان تقف في طريقه او افشاله وعلى كل الشرفاء الإلتحاق به دفاعا عن هذه البلاد وسيادتها. لم يعد ثمة خيار لدى اليمنيين الا التوحد ونبذ الخلافات فبلادهم تضيع،ضعوا يدكم بيد الشرفاء وهم كثر.



وفي تعليقه على تغريدة بن لزرق اكد القيادي بالمؤتمر الشعبي العام وعضوا مجلس الشورى الدكتور عصام شريم ان الطرف الثالث في طور الولادة والتشكيل .