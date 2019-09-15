شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سيناتور أمريكي يقطع الشك باليقين: هذه حقيقة خلافات السعودية والإمارات في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال السيناتور تود يونغ عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إنه سمع "اعترافاً صريحاً" من المسؤولين السعوديين بوجود "خلافات" مع الإمارات بشأن اليمن.

جديد الحدث أونلاين:

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ونقلت وكالة بلومبرج عن يونغ الذي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الشهر في قصره في جدة، قوله إنه سمع "اعترافًا صريحًا" بالمصالح غير المتوازنة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن اليمن.

وقال لشبكة فوكس نيوز الأمريكية وتابعه "يمن مونيتور"، إن كلا البلدين لا يزالان ملتزمين بمواجهة إيران، لذا إذا كانت هناك فرصة لفصل الحوثيين "عن الإيرانيين وإحلال بعض السلام والاستقرار في اليمن بطريقة مقبولة للجميع في المنطقة، فهذا شيء يمكن مناقشته. ".

ولفت يونغ إلى أنه يجري بذل "جهود لإجراء محادثات بين الحوثيين والحكومة السعودية" لكنه قال إنه لا يعرف إذا كان أي شيء قد تحقق بهذا الأمر.

ويعتقد باحثون أن الخلافات السعودية الإماراتية بشأن اليمن تزايدت بعد قصف الإمارات للجيش اليمني في "عدن" و"زنجبار" دعماً لأدواتها في المجلس الانتقالي الجنوبي، ووصف الجيش الوطني بالإرهاب، وهو ما أثار الحكومة اليمنية الشرعية.