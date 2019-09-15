الشليمي: حالات اغتصاب في عهد الحوثي وشهودها أحياء

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الأحد 15 سبتمبر 2019
فهد الشليمي
كتب
الخليج 365-صنعاء
هاجم المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي ما تقوم به مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها منذ خمسة اعوام.
وقال الشليمي إن المناطق اليمنية في عهد مليشيات الحوثي الانقلابية تشهد حوادث تقشعر لها الأبدان
وفي تغريدة على تويتر أكد الشليمي حد تعبيره ,أن في عهد الكهنوت الظلامي الحوثي شهدت المناطق اليمنية حوادث تقشعر لها الأبدان
وذكر فهد الشليمي الحوادث التي تشهدها المناطق اليمنية في عهد الحوثيين وهي كالاتي :
1 حالات الإغتصاب للنساء وشهودها أحياء.
2 تجنيد لأطفال صغار وجعلهم يواجهون الموت ومشرفي الحوثي يهربون عنهم
3 سرقات الأموال والأراضي.
4 مناصب قيادية للمتخلفين الكهنوت الجاهلين
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