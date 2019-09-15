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الشليمي: حالات اغتصاب في عهد الحوثي وشهودها أحياء

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اليمن العربي-صنعاء 0 تبليغ

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الأحد 15 سبتمبر 2019

فهد الشليمي

فهد الشليمي

الشليمي: حالات اغتصاب في عهد الحوثي وشهودها أحياء

كتب

الخليج 365-صنعاء

هاجم المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي ما تقوم به مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها منذ خمسة اعوام.

وقال الشليمي إن المناطق اليمنية في عهد مليشيات الحوثي الانقلابية تشهد حوادث تقشعر لها الأبدان

وفي تغريدة على تويتر أكد الشليمي حد تعبيره ,أن في عهد الكهنوت الظلامي الحوثي شهدت المناطق اليمنية حوادث تقشعر لها الأبدان

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وذكر فهد الشليمي الحوادث التي تشهدها المناطق اليمنية في عهد الحوثيين وهي كالاتي :

1 حالات الإغتصاب للنساء وشهودها أحياء.

2 تجنيد لأطفال صغار وجعلهم يواجهون الموت ومشرفي الحوثي يهربون عنهم

3 سرقات الأموال والأراضي.

4 مناصب قيادية للمتخلفين الكهنوت الجاهلين

 

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