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الأحد 15 سبتمبر 2019
عبد العزيز الهداشي
كتب
الخليج 365 ـ خاص:
استبعد الخبير والمحلل العسكري، عبد العزيز الهداشي، أن تكون مليشيا الحوثي وراء العملية التي استهدفت معملين لشركة أرامكو في محافظة بقيق السعودية يوم أمس السبت.
وتوقع الخبير الهداشي، في حديث إلى "الخليج 365" أن تكون الطائرات المسيرة قد انطلقت من العراق أو من زوارق في البحر.. لافتا إلى أن إيران هي من نفذت العمليات الأخيرة التي تبنتها مليشيا الحوثي.
إلى الحوار:
ـ لماذا استبعدت وقوف مليشيا الحوثي وراء الهجوم الأخير في بقيق؟.
· لعدة أسباب:
1- العمليات دقيقة جدا، وهذا يعني ارتباطها بـأقمار صناعية، وهذه الأقمار لا يملكها الحوثيون.
2- حاول الحوثيون الهجوم على أرامكو في جيزان عشرات المرات، لكن لم تكن الاصابة دقيقة أو مؤثرة رغم أنها نظريا أسهل.
3- المنطقة السعودية الوسطى لم تقصف، رغم كونها قريبة نسبيا من الحوثة ولكنها بعيدة عن العراق وبعيدة عن الخليج.
4- بعد المسافة بين حقول الشيبة وبقيق وبين اليمن قد يرجح احتمال أن القصف تم من زوارق أو العراق.. لكن الأرجح أن من استهدف السفن في الفجيرة هو نفسه من يقف خلف عمليات حقل الشيبة وبقيق.
ـ من يقف وراء الهجوم الأخير إذن؟
· إيران هي من تقف خلف العملية، وقد قالتها صراحة: إما أن نصدر نفطنا جميعا أو نتوقف جميعا عن التصدير، مع أن كل الاحتمالات واردة.
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ـ على افتراض أن الهجوم تم من العراق، هل يمكن القول إن هناك تنسيقا بين الحوثيين والحشد الشعبي؟.
· نعم يوجد تنسيق بين الحوثيين والحشد، فهم يدارون من غرفة عمليات إيرانية واحدة، لكن عمليات بقيق أكبر من مليشيا اليمن والعراق.
ـ لكنَّ الحوثيين تبنوا العملية، هل يمكن أن يعلنوا مسئوليتهم عن عملية نفذها آخرون؟.
· نعم يمكن للحوثة ان يتبنوا عمليات غيرهم، كونهم جزءا من الحلف نفسه.. قصف الرياض والدمام سابقا تم من قبل الحوثة بواسطة صواريخ.. وحتى المنطقة السعودية الوسطى قصفها الحوثة.. الصواريخ يمكن أن تصل إلى أي مكان، لكن الطائرات المسيرة لا.
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كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري لـ"اليمن العربي": عملية بقيق أكبر من الحوثيين والحشد الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.