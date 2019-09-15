مقتل مواطن من إب في الضالع على خلفية "القات"

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع اليوم الاحد أن مواطن قتل على يد شخص أخر نتيجة لعراك حول القات. والمواطن هو من محافظة إب دخل في عراك مع شخص أخر في منطقة الجبارة بمدينة مريس التابعة لمحافظة الضالع مما ادى الى مقتله على الفور. وفي سياق بمحافظة الضالع نفذ عدد من الطلاب النازحين بمديرية قعطبة وقفة احتجاجية أمام مكتب التربية والتعليم بمدينة قعطبة شمالي الضالع للمطالبة بالإفراج عن معلميهم المختطفين في سجون جماعة الحوثي. ورفع الطلاب شعارات تندد فيها بحملة الاختطافات التي وصفوها بالظالمة والتي طالت معلميهم من قبل جماعة الحوثي أثناء سيطرتها على مناطق المديرية. وطالبوا المنظمات المهتمة بالضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح معلميهم، كما طالبوا الجهات الرسمية بالعمل على إيجاد مخيمات للنازحين الذين امتلأت بهم بعض مدارس المديرية وتفريغها للطلاب لكي يتسنى لهم بدء الدراسة.



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