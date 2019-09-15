مصادر: 400 مليار ريال حصيلة إيرادات ضرائب صنعاء خلال عام بيد الحوثيين

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الأحد 15 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-صنعاء
قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن مليشيا الحوثي قامت بتحصيل اربع مئة مليار ريال من ضراب صنعاء خلال عام 2018م.
وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي تفرض تكتماً شديداً على حجم الإيرادات السنوية وترفع تقارير سرية إلى قيادات الجماعة ووزير المالية.
وضاعفت مليشيا الحوثي الضرائب المفروضة على الشركات والبنوك والمحال التجارية بنسب تتراوح من 200 إلى 400%.
وتوقعت المصادر أن تزيد نسبة ضرائب الحوثيين خلال العام الجاري مع إقرار توسيع نطاق الضرائب لتصل إلى دكاكين صغيرة في الحارات، وكذلك ضرائب على أصحاب العقارات.
وأشارت إلى أن القيادي الحوثي المدعو هاشم الشامي المُعين من المليشيا رئيساً لمصلحة الضرائب خصص لنفسه وقيادات حوثية نحو 200 مليون ريال باسم مكافآت تحصيل الضرائب.
وشددت على أن مبالغ الضرائب المحصلة من صنعاء كافية لتغطية صرف مرتبات الموظفين التي ترفض المليشيا صرفها.
ومنذ خمسة سنوات قامت مليشيا الحوثي بقطع رواتب المعلمين في المدارس مما ضاعف من معاناة المواطنين وادى الى تسيب في السلك التعليمي.
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