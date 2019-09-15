شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قوات الشرعية تحكم سيطرتها على اربع محافظات جنوب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عززت القوات التابعة للحكومة السيطرة على عددا من المحافظات الجنوبية مدعومة بقوات عسكرية وأليات ضخمة قادمة من المملكة العربية السعودية . وقالت مصادر محلية احكام الجيش اليمني السيطرة بالكامل على محافظات شبوة وابين وحضرموت والمهرة مشيرة أن قوات عسكرية ضخمة وصلت من السعودية دعما لقوات الجيش بشبوة وانتشرت من شبوة حتى ابين

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