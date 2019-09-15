شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرئيس الايراني يوجه دعوة عاجل بشأن الحوثيين في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعاء الرئيس الايراني اليوم الاحد الى اقرار هدنة في اليمن من اجل استتباب الامن في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة القاها قبل توجهه الى تركيا.

وقال، يجب أن تكون هناك هدنة في اليمن ويجب وقف الحرب في هذا البلد"، مشيرا إلى أن حل أزمات المنطقة لن يأتي إلا بالحوار بين دول الجوار.

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وأضاف الرئيس الإيراني أن "واشنطن تدعم الرياض في حرب اليمن ولا بد بأن تعترف أمريكا بأن تدخلاتها في المنطقة تؤدي إلى عدم الاستقرار".

وتابع: "على الأمريكيين أن يعلموا أن العامل الرئيسي لاستتباب الأمن في المنطقة هو وقف اعتداءاتهم واعتداءات الكيان الصهيوني"​​​.