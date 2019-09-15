شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بيان ناري مشترك يؤكد على انهاء دور الامارات في التحالف وطردها من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزيرا الداخلية والنقل ونائب رئيس البرلمان في اليمن، بيانا مشتركا، اليوم الأحد، يدعو لإنهاء مشاركة الإمارات في التحالف العربي.

وهاجم البيان الإمارات وقال انها تدعم مشاريع تمزيق اليمن ونسيجه الاجتماعي وانقلاب المليشيات في عدن.

ودعا بيان المسؤولين اليمنيين إلى وضع حد للتدخلات الخارجية التي تمس أمن اليمن ووحدته وسلامته.

كما اكد البيان على مقاضاة الإمارات في المحاكم الدولية على انتهاكاتها في جنوبي اليمن.