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الضالع : وقفه إحتجاجية للطلاب النازحين في قعطبة للمطالبة بحقهم في التعليم

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عدن - ياسمين التهامي -  

  نفذ العشرات من الطلاب  النازحون في مديرية قعطبه وطلاب المدارس الواقعه في خطوط التماس  صباح اليوم الاحد  وقفة احتجاجية امام مكتب التربية في مدينة قعطبة.

 

وفي الوقفة رفع الطلاب شعارات مختلفه تعبرعن حقهم في التعليم في كل  الضروف وتوفير أماكن بديله وأمنه لتعليمهم  

 

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كما رفع المحتجون شعارات تفيد بان عدد من مدارسهم أصبحت مأوى لعشرات الاسرالنازحه

وطالب المحتجون من قيادة مكتب التربيه والتعليم بالمحافظه وكل المنظمات الدوليه بضرورة توفير إماكن بديله وأمنه لتعليمهم وتوفير المخيمات واماكن ايوائيه للنازحين بدل من المدارس وتفريغ المدارس للطلاب ليتعلموا فيها 

 

كما ندد المحتجون بحملة الاختطافات الظالمة التي طالت معلميهم من قبل مليشيا الحوثي

مطالبين في ذات السياق من المنظمات بالعمل لاطلاق سراح معلميهم الذي اختطفتهم المليشيات

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