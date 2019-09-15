شكرا لقرائتكم خبر عن عدن : مبادرة الطفل الكفيل تقيم حفل ترفيهي للإطفال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن_ أشجان المقطري

أقيم في محافظة عدن، حفلاً ترفيهياً لمبادرة الطفل الكفيل، وذلك لإنجازات مبادرة الطفل الكفيل لاستكمال جرعات التحصين، وذلك ضمن إطار برنامج التواصل من اجل التنمية (C4D)، والتي أقامها مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة بعدن، وبدعم وتمويل من اليونيسيف "منظمة الطفولة"، للعام 2019م، وعدد أطفال المبادرة (75) طفل وطفلة شملت مديريات (التواهي، والبريقة، ودار سعد).

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وفي الحفل الذي حضره فرق التواصل من أجل التنمية (c4d)، والأستاذة/ رصينة ياسين ـ مديرة مركز الخدمات، ألقت كلمة قالت فيها: أشكر الحاضرين جميعاً، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل الأطفال ومدى التغيير في السلوك ليكونوا قدوة في المجتمع المدني.

من جانبها أوضحت الأخت/ منى حسن محمد ـ منسقة مبادرة الطفل الكفيل، أن مبادرة الطفل الكفيل تحتفل بفعالية ترفيهية للمبادرة تشجيعاً للأطفال لجهودهم المبذولة لإنجاز هذا العمل ومتابعة الأطفال وأسرهم لاستكمال جرعات التحصين بالمديريات الثلاث: (التواهي، والبريقة، ودار سعد)، بتنفذ من مركز الخدمات الشاملة، ومدعومة من منظمة اليونيسيف، حيث تهتم المبادرة بتشجيع وتوعية الأهالي باستكمال جرعات التحصين الروتيني لأطفالهم، مشيرة إلى إن الهدف منها هو تعزيز سلوكيات إنقاذ الحياة..

كما قدمت الشكر لليونيسيف منظمة الطفولة، متمنية أن تصل هذه المبادرة لمديريات أكثر. كما قدم المستفيدون من المبادرة شكرهم لأطفال مبادرة الطفل الكفيل واليونيسيف "منظمة الطفولة".