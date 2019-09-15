الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : ضابط في الجيش اليمني يخترق الدائرة الضيقة لعبدالملك الحوثي ويظهر على قناة العربية بعد احتفاء الحوثيين به في صنعاء .. ومحمد العرب ينشر أول (فيديو حصري)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : ضابط في الجيش اليمني يخترق الدائرة الضيقة لعبدالملك الحوثي ويظهر على قناة العربية بعد احتفاء الحوثيين به في صنعاء .. ومحمد العرب ينشر أول (فيديو حصري) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مراسل قناة العربية والحدث في اليمن، محمد العرب، عن مهمة استخباراتية ناجحة نفذها أحد قادة الجيش الوطني اليمني، واختراق الدائرة الضيقة المقربة من عبدالملك الحوثي.

وظهر محمد العرب في صورة نشرها على حسابه، رصدها "ناس تايمز" برفقة العقيد أحمد ناصر المجنحي، قائد قوات الشرطة العسكرية بالجوف، بعد أسابيع من ظهوره في صنعاء وإعلان انضمامه للحوثيين.

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وقال العرب في تغريدته التي رصدها "ناس تايمز" تعليقًا على الصورة: "اليوم يمكن ان أعلن ان شرعية المارشال الحكيم عبدربه منصور هادي اخترقت الدائرة الضيقة حول عضو المكتب السياسي لحركة للحوثيين محمد البخيتي وقيادات انقلابية اخرى بواسطة العقيد احمد ناصر المجنحي الصورة 1 مع محمد العرب في صعدة الصورة 2 مع البخيتي في صنعاء".

ونشر العرب، مقطع فيديو، رصده "ناس تايمز" يوضح كيفية نجاح العملية الاستخباراتية، ولقاءات جمعت العقيد المجنحي بضباط إيرانيين ولبنانيين، مؤكدًا بث المقابلة بعد يوم واحد من الانتخابات التونسية.

للمزيد شاهد الفيديو:

كما رد العرب على الإعلامي الموالي للانتقالي الجنوبي الذي أعلن انضمام العقيد المجنحي للحوثيين .