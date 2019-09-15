الاكثر مشاهدة - أول رد عاجل على بيان الميسري ورفاقه بشأن طرد الإمارات من اليمن .. والانتقالي يعلق

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عدن - ياسمين التهامي - علق عضو هيئة رئاسة مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي على البيان الذي اصدره وزير داخلية الشرعية ونقلها الميسري والجبواني من القاهرة . وقال العولقي على صفحته بتويتر رصده المشهد اليمني : قالوها لكم بوضوح: السعودية لا تستغني عن الإمارات فهي شريكنا الرئيسي في ملفات المنطقة والقرن الأفريقي وشمال أفريقيا وباكستان والهند والصين وروسيا والدوائر الغربية. Advertisements ​​​​​​​ ​​​​​ وتابع بقوله : شكلوا جبهتكم غير الوطنية وستحظى بدعم إيران وتركيا وقطر وسيبقى التحالف العربي صمام أمان المنطقة.

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