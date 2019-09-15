شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أخطر ما ورد في بيان الميسري وجباري والجبواني.. والذي أثار ذعر الإمارات وأزعج السعودية وأشعل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب وزيران في الحكومة اليمنية ومستشار رئاسي - مسؤول في رئاسة البرلمان، اليوم الأحد، بإنهاء تدخل دولة الإمارات في إطار التحالف العسكري بقيادة السعودية، ووجهوا دعوة إلى الشخصيات و"القوى الوطنية"، لتشكيل "جبهة وطنية واسعة" للدفاع عن البلاد، في ظل الأخطار التي تتعرض لها، وذلك في أعقاب التحولات التي شهدها الجنوب اليمني، منذ شهرين.

وقال بيان مشترك وقعه كلٌ من نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني، إلى جانب نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري، إنّ اليمن يمر بـ"ظروف بالغة الأهمية"، ويتعرّض لـ"مؤامرات" تستهدف نظامه الجمهوري ووحدته وأمنه واستقراره.

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واعتبر المسؤولون الثلاثة أنّ التهديدات نتيجة لما وصفوه بـ"الانقلاب السلالي"، من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في صنعاء، وكذا "المشروع الانقلابي المناطقي" في عدن، من قبل ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم من الإمارات، داعين الاثنين (الحوثيين والانتقالي) إلى "تحكيم لغة العقل والانصياع لصوت السلام حقناً لما تبقى من دماء".

وأعلن الوزيران ونائب رئيس البرلمان "دعم ومساندة الدولة للحد من الأعمال الخارجة عن القانون، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير القانونية"، والتي قالوا إنّها "تمس بسلامة أمن البلاد وسيادتها"، كما أعلنوا "دعم القرار اليمني المستقل وتطوير أسس الشراكة مع السعودية".

تجدر الإشارة إلى ان البيان المشترك قد اشعل مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، وأحدث موجة تاييد في أوساط اليمنيين منقطعة النظير.