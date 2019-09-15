شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تركيا تتمرد على قطر وتفاجئ السعودية بموقف غير متوقع بشأن استهداف ارامكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في خطوة هي الاولي من نوعها منذ انطلاق العمليات العسكرية" عاصفة الحزم" في اليمن ضد مليشيات الحوثيين في اليمن خرجت تركيا عن العباءة العدائية لدولة قطر امام السعودية وعبرت عن إدانتها للهجوم الارهابي الذي استهدف معملي نفط تابع لشركة ارامكو في السعودية.
جديد الحدث أونلاين:
حيث أدانت جمهورية تركيا، اليوم، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزارة الخارجية التركية قولها: "ندين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، بواسطة طائرات مسيرة".
وشددت الخارجية التركية على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج.
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