شكرا لبحثكم عن خبر ثابت يرد على بيان جباري والميسري والجبواني : السعودية لا تستغني عن الإمارات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في اول للمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات على بيان مسؤولين في الحكومة الشرعية الصادر اليوم الاحد. Advertisements علق قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي على بيان وزراء في الشرعية صدر عصر اليوم. وقال القيادي في المجلس "سالم ثابت العولقي" في تغريدة على موقع "تويتر: "(البركاني والميسري الجبواني ) قالوها لكم بوضوح: السعودية لا تستغني عن الإمارات فهي شريكنا الرئيسي في ملفات المنطقة والقرن الأفريقي وشمال أفريقيا وباكستان والهند والصين وروسيا والدوائر الغربية". واضاف: "شكلوا جبهتكم غير الوطنية وستحظى بدعم إيران وتركيا وقطر وسيبقى التحالف العربي صمام أمان المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثابت يرد على بيان جباري والميسري والجبواني : السعودية لا تستغني عن الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.