مشاركون في فعالية دولية نظمها المعهد الاوروبي للسلام يطالبون منح عدن حق تقرير المصير

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يزيد بن سلمان - شبوة -

طالب مشاركون في فعاليةدولية اقامها المعهدالاوروبي للسلام منح ابناء عدن حق ادارة مدينتهم وتقرير مصيرهم السياسي.

وطالبت مجموعة التوافق العدني في الفعالية وخلال ورقة مطالب سياسية تقدمت بها بمنح ابناء عدن حقوقهم السياسية الكاملة.

وتقام الفعالية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا لمدة ٣ايام.

وشددوا على رفض محاولة محاولة اي طرف سياسي ادعاء تمثيل ابناء عدن والتاكيد على ان لابنائها فقط حق تمثيل انفسهم والقبول بالمشروع الذي يُعبر عنهم وفقا لخصوصية المدينة.

وجاء في قائمة المطالب التالي:ايجاد كيان سياسي شامل لابناء عدن يمثلهم التمثيل الحقيقي والكامل وفقا لخصوصية عدن وثقافتها المدنية.

رفض محاولة محاولة اي طرف سياسي ادعاء تمثيل ابناء عدن والتاكيد على ان لابنائها فقط حق تمثيل انفسهم والقبول بالمشروع الذي يُعبر عنهم وفقا لخصوصية المدينة.

تمكين ابناء عدن من ادارة شئون مدينتهم واعطائهم الاولوية في المناصب والحقوق وتمكينهم من الحقوق السياسية والمدنية وفي كافة المجالات الاخرى وبشكل كامل.

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اخراج المعسكرات والميليشيات المسلحة من داخل مدينة عدن الى خارجها لتجنيبها اي صراع مسلح.

بناء جهاز امني يتكون في مجمله من ابناء عدن وفق اسس نظامية صحيحة.

اعادة الاعتبار للدور الريادي لعدن ثقافيا ومجتمعيا وسياسيا.

لعدن وابنائها حق تقرير مصيرهم تجاه اي مشروع سياسي في اطار دولة اتحادية او دولة جنوبية او غيره من المشاريع السياسية الاخرى.

تجريم التشكيلات المسلحة الخارجة عن اطار الدولة.

الهوية العدنية المدنية هي الهوية الجامعة لكل ابنائها باختلاف انتمائاتهم العرقية.

القوانين الصادرة من عدن وكل مايصدر من تشريعات يجب ان تسود وتنفذ في مواجهة الاطراف الاخرى سوى في الاقليم او الدولة الاتحادية او غيرها من المشاريع.