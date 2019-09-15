شكرا لبحثكم عن خبر تدشين النشيد الوطني الجنوبي في ثانوية النهضة بالشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن المجلس الانتقالي الجنوبي ونقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين عدن ترديد النشيد الوطني الجنوبي صباح اليوم في الطابور الصباحي لثانوية النهضة في الشيخ عثمان بعدن .

التدشين الذي حضر د/محمد أحمد الحالمي عضو قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة عدن وعضو لجنة الخدمات والاخ /رياض درويش رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ عثمان . والاستاذ /قائد أحمد الجعدي نائب رئيس النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين .

وخلال التدشين رحب الاستاذ /فهد عبد الله صالح مدير ثانوية النهضة بالضيوف من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادات نقابات المعلمين والتربويين الجنوبيين وقال : كان لثانوية النهضة السبق في رفع العلم الجنوبي قبل الحرب واليوم لنا السبق في تدشين النشيد الوطني الجنوبي في المديرية .

كما القى الاستاذ /قائد الجعدي نائب رئيس النقابة العامة للمعلمين الجنوبيين كلمة استهلها بنقل التحية باسم النقابة العامة للمعلمين لطلاب ومعلمين وادارة ثانوية النهضة .

وقال: اتينا اليكم اليوم تقديرا ووفاء لهذه المدرسة السباقة في رفع العلم الجنوبي قبل الحرب وفي زمن سطوة وقمع الامن المركزي في عدن مؤكدا على ضرورة تفعيل النشيد الوطني الجنوبي في الطابور المدرسي من قبل الادارات المدرسية لجميع المدارس .

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تخلل التدشين فقرات تربوية ووطنية متنوعة وفقرة ترديد النشيد الوطني الجنوبي والذي صدحت كلماته مدوية في سماء ساحة الثانوية واعتلت اصوات الطلاب بترديدة بكل فخر واعتزاز وتفاعل مهيب استحوذ على نفوسهم .

رافق التدشين الاخ /فيصل النجار نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ عثمان والاستاذة اشتياق محمد سعد رئيس دائرة المراة والطفل للمجلس الانتقالي وعضو نقابة المعلمين الجنوبيين . والاستاذ / حسين عبدالله صالح رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين الشيخ عثمان والاستاذة / فاطمة عيدروس نائب رئيس نقابة المعلمين الجنوبيين - عدن . والاستاذة عواطف يافعي عضو في نقابة المعلمين الشيخ عثمان .

*من منيف عبد الغفور