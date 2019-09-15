شكرا لبحثكم عن خبر توزيع 3500 حقيبة نظافة صحية بمديرية حيس - الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بتمويل من منظمة اليونيسف للطفولة وزعت مؤسسة طيبة للتنمية مؤخراً عدد 3500 حقيبة نظافة صحية في مديرية حيس ضمن برنامج الاستجابة الطارئة " المياه والإصحاح البيئي" والتي اتت متزامنة مع حملة النظافة التي اقميت في حيس الأسبوع الماضي والتي استمرت لمدة 4 أيام لمكافحة نواقل الأمراض التي اجتاحت المديرية بشكل ملحوظ ولتقليل الأضرار المرتبطة بمياه الشرب والنهوض بالنظافة الشخصية .

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الجدير ذكره أن الصعوبات التي تواجه النازحين تزداد في تأمين مستلزمات الحياة الضرورية، فمع الارتفاع الشديد في الأسعار، بات النازح يعطي أولوية لتأمين احتياجاته الغذائية، ما يدفعه لتجاهل بعض الأساسيات التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية على المدى البعيد.

كما تخلل التوزيع حملات تثقيفية وتوعوية للنساء والأطفال حول مخاطر واضرار الممارسات والسلوكيات غير الصحية .