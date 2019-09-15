- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأحد 15 سبتمبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
نظمت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين”صدى” ومنظمة أسعد الكامل بالشراكة مع ديب روت للاستشارات ومبادرة إدارة الأزمات الفنلندية وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بمحافظة مأرب، ندوة عن “السلام والتعايش في الخطاب القبلي والإعلامي في اليمن.. الواقع والتأثير”.
ولفت وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري، في افتتاح الندوة، الى أهمية مثل هذه الندوات من أجل تفعيل الخطاب الإعلامي والقبلي ودوره في المجتمع، مؤكدا على الإعلاميين والمثقفين والناشطين بأن يكون هدفهم الحفاظ على النسيج الاجتماعي في خطاباتهم، وأن عليهم ترك المهاترات الإعلامية والحفاظ على اللحمة الوطنية.
وقال الباكري إن على الجميع تتبني المنهج الوسطي والخطاب المعتدل في التعاملات اليومية في الأقوال والأفعال، داعيا الجميع إلى الابتعاد عن خطاب الكراهية.
وخلال الندوة قدمت أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها الدكتور مسلي بحيبح، تحليل عام لخطاب القبيلة وأمثلة على قيم التسامح والسلام، فيما ورقة العمل الثانية التي ألقاها حسين الصادر، تناولت تحليل الخطاب الإعلامي اليمني ومدى اتساقه مع خطاب السلام والتعايش.
أما الورقة الثالثة التي ألقاها حسين الصوفي، فقد تناولت الرؤية المستقبلية عن كيف يمكن خدمة السلام والتعايش بالاستفادة من خطاب القبيلة في خطاب وسائل الإعلام.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر ندوة نقاشية حول السلام والتعايش في الخطاب الإعلامي والقبلي بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.