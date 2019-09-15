المقاومة الجنوبية تفشل محاولات تقدم لمليشيا الحوثي شمالي الضالع

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الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أفشلت "المقاومة الجنوبية" اليوم الأحد، أيلول 15، 2019، محاولات حوثية للتقدم وتسللات في جبهتي حجر وباب غلق في الضالع.



وذكرت المصادر، أن اشتباكات متفرقة ومتقطعة دارت خلال الليلة الماضية ولازالت مستمرة بين القوات المشتركة للمقاومة والميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة بجبهة حجر شمالي الضالع، الريبي وباجة وامتدت أحياناً إلى شخب، وفقاً لما ذكره موقع "نيوز يمن" اليوم.

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وأضافت المصادر "حاول الحوثيون التسلل إلى بعض الأماكن المتقدمة في جبهة باب غلق وسرعان ما تم رصدها والتعامل معها وإجبارها على التراجع تحت قوت النيران"، مشيراً إلى استمرار المواجهات المتقطعة والمتنقلة حتى ساعات الفجر.

وكانت الاشتباكات تجددت مساء في جبهة حجر بعد هدوء حذر ساد يوماً وليلة عقب معارك ضارية هي الأعنف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ومنيت الميليشيات الحوثية بخسائر بشرية فادحة بينهم قائد لواء.

هذا ودكت مدفعية القوات المشتركة مواقع مليشيا الحوثي شمال شخب.

وكانت الميليشيات اعترفت الحوثية بمصرع قائد عسكري كبير، يوم الخميس، في جبهة الضالع، قائد "اللواء 135" العميد عادل مقبل علي أبو أصبع، إضافة إلى عشرات آخرين.