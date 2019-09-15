قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع الشرعية وبقصف جوي في حجة 

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الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ حجة

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران ، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في محافظة حجة، شمالي غرب البلاد.



وبحسب مصادر عسكرية، اندلعت المواجهات أثناء محاولة مجاميع حوثية، التسلل باتجاه مواقع في مديريات حيران وعبس وحرض.

وأضافت المصادر المليشيا الحوثية، التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في بني حسن بمديرية عبس، وشرق حيران وأطراف مدينة حرض.

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وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني أحبطت كل محاولات المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

ولفتت إلى أن المواجهات تزامنت استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في مناطق المواجهات، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وأفادت أن القصف الجوي ترافق مع تحليق مكثف في أجواء مديريتي عبس وحيران بالمحافظة.

وتشهد جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.