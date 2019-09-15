الفرق الهندسية تبطل مفعول لغم بحري حوثي في الساحل الغربي

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الأحد 15 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أبطلت الفرق الهندسية التابعة للمقاومة المشتركة، صباح الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2019م، مفعول لغم بحري زرعته مليِشيا الحوثي في منطقة الحيمة بالساحل الغربي.
وقال العقيد إسماعيل المقرمي، القيادي في معسكر "الحيمة" إن فريق الهندسة التابع للمقاومة الوطنية قام بالتعامل مع اللغم البحري بعد اكتشافه مباشرة والذي كان سيودي بحياة عدد من الصيادين.
وأضاف المقرمي في تصريح أوردته "وكالة 2 ديسمبر" أن الفرق الهندسية التابعة للمقاومة المشتركة سبق أن قامت بنزع وتفكيك ألغام بحرية كانت المليشيات الحوثية قد زرعتها في المنطقة نفسها قبل دحرها.
يشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة للمقاومة المشتركة فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التي تعمدت الميليشيات الحوثية نشرها في مراكز الإنزال السمكي وعلى طول امتداد الساحل الغربي متسببة بمقتل وجرح العشرات من الصيادين.
وتثير ألغام المليشيا البحرية مخاوف المجتمع الدولي على الملاحة في البحر الأحمر.
يشار إلى أن الفرق الهندسية للقوات المسلحة أبطلت في وقت سابق مفعول أكثر من لغم في ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
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