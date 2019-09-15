الاكثر مشاهدة - ورد للتو : الأحمر يفاجئ الجميع ويغادر العاصمة السعودية الرياض ويتوجه الى قطر ومصادر تكشف عن مهمته(صور)

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عدن - ياسمين التهامي - غادرت ظهر اليوم الأحد، بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم الملقب بـ "الأحمر اليماني"، مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. وغادرت طائرة المنتخب الرياض متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين (تحت 16 عاما) 2020. ويخوض منتخبنا الوطني التصفيات في المجموعة الخامسة، مع منتخبات قطر وبنغلادش وبوتان، حيث تنطلق الأربعاء المقبل. ​​ ​​​​​ وتتكون بعثة المنتخب من الأجهزة الإدارية والفنية التالية: 1- أ. علي مثنى رازح - مدير المنتخب 2- د. عادل عمر - عضو البعثة 3- محمد صالح النفيعي - مدرب المنتخب 4- محمد حسن البعداني- مساعد المدرب 5- فوزي عبدالله بامهيد- مدرب الحراس Advertisements 6- أحمد عيدروس الثرياء- إداري المنتخب 7- سميح يحيى المعلمي- المنسق الإعلامي 8- حمود علي الحبيشي - أخصائي العلاج الطبيعي - واللّاعبون هم: 1- أحمد البريهي 2- محمد سهيل 3- بسام فريد 4- محمد ناجي 5- هشام بلابل 6- محمد البتول 7- فيصل المعروفي 8- عمر الطيري 9- علاء أبكر 10- حسن الكوماني 11- عبدالرحمن العصري 12- عمر باعمور 13- هلال الصماط 14- عبدالرحمن الشامي 15- محمد راضي 16- محمد بوتشي 17- محمد دمبر 18- أحمد السوادي 19- محمد العقيلي 20- أيمن الرعوي 21- أيمن علوان 22- حمزة محروس 23- أحمد مرشد

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